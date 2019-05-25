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Супруга Полански раскритиковала Тарантино за историю ее мужа в «Однажды в Голливуде»

Квентин Тарантино представил на фестивале в Каннах рабочую версию картины «Однажды в Голливуде», затрагивающую в сюжете историю личной жизни Романа Полански. Актриса Эмманюэль Сенье, супруга режиссера, раскритиковала авторов нового фильма за то, что они не проконсультировались с ее мужем.
Супруга Полански раскритиковала Тарантино за историю ее мужа в «Однажды в Голливуде»

Свое мнение знаменитость высказала в Instagram-микроблоге. Французская актриса отметила, она не критикует саму картину, так как Квентину Тарантино удалось сделать хороший фильм. Сенье не понимает, как мог режиссер использовать в киноленте «чью-то трагическую историю», в частности, ее мужа Романа Полански и его первой жены Шэрон Тейт, без консультации с ним. Звезду беспокоит концепция фильма, делающая известного режиссера изгоем.

Тарантино успел подготовить к Каннскому фестивалю картину продолжительностью 2 часа 39 минут и не исключает, что смонтирует более длинную версию. В представленном фильме многие актеры потеряли часть сцен, а некоторые, вообще не появились на экране. Автор «Однажды в Голливуде» заявил, что больше не собирается ничего вырезать, а вернется к первоначальному удлиненному варианту.
Супруга Полански раскритиковала Тарантино за историю ее мужа в «Однажды в Голливуде»

Как отметил Том Ротман, председатель Sony Pictures, Тарантино может делать с кинолентой, что хочет, поскольку это его фильм. В умелых руках режиссера работа не станет хуже.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:39

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