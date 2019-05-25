Алёна Водонаева потеряла средства к существованию
Светская львица и звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева лишилась достатка из-за блокировки в Instagram. Звезда не скрывает, что именно рекламные деньги составляют львиную долю ее бюджета, а потому в недавнем времени она практически лишилась средств к существованию.
В жизни Алены Водонаевой начались не самые лучшие времена. Меньше месяца назад звезда "Дома-2" рассказала о расставании с бывшим мужем Алексеем Косинусом, а теперь написала в Instagram, что она находится в теневом бане. Известно, что реклама в соцсети приносит светской львице большую часть ее дохода. Звезда заметила это по количеству лайков и комментариев.
Хейтеры также не обошли вниманием недавнее сообщение Алены Водонаевой. Многие стали писать, что звезда просто надоела поклонникам своими пошлыми снимками и неприличными выходками, а потому попросту теряет популярность в Сети.
В жизни Алены Водонаевой начались не самые лучшие времена. Меньше месяца назад звезда "Дома-2" рассказала о расставании с бывшим мужем Алексеем Косинусом, а теперь написала в Instagram, что она находится в теневом бане. Известно, что реклама в соцсети приносит светской львице большую часть ее дохода. Звезда заметила это по количеству лайков и комментариев.
Хейтеры также не обошли вниманием недавнее сообщение Алены Водонаевой. Многие стали писать, что звезда просто надоела поклонникам своими пошлыми снимками и неприличными выходками, а потому попросту теряет популярность в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:30