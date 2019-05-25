Алёна Водонаева потеряла средства к существованию

В жизни Алены Водонаевой начались не самые лучшие времена. Меньше месяца назад звезда "Дома-2" рассказала о расставании с бывшим мужем Алексеем Косинусом, а теперь написала в Instagram, что она находится в теневом бане. Известно, что реклама в соцсети приносит светской львице большую часть ее дохода. Звезда заметила это по количеству лайков и комментариев.Хейтеры также не обошли вниманием недавнее сообщение Алены Водонаевой. Многие стали писать, что звезда просто надоела поклонникам своими пошлыми снимками и неприличными выходками, а потому попросту теряет популярность в Сети.