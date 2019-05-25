Мать Прохора Шаляпина высказалась о его беременной экс-возлюбленной

Несколько дней назад Татьяна Гудзева заявила, что ждет ребенка от Прохора Шаляпина. По словам женщины, у нее уже восьмой месяц беременности. Также экс-возлюбленная исполнителя сообщила, что у нее абсолютно нет денег на жизнь, поскольку после того, как работодатели узнали о ее "интересном положении" - сразу прекратили сотрудничество. Татьяна Гудзева выразила надежду, что знаменитый певец выйдет с ней на связь и начнет помогать финансово. Также экс-возлюбленная исполнителя сообщила, что знает о его романе с Виталиной Цымбалюк-Романовской.Мать Прохора Шаляпина не может понять, почему Татьяна Гудзева не хочет устроиться на работу, а требует, чтобы певец ее обеспечивал. Елена Колесникова сообщила, что сомневается в том, что экс-возлюбленная ее сына беременная. Сам исполнитель тоже не верит, что Татьяна Гудзева носит его ребенка.