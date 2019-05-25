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Настя Каменских показала, как начинался день ее свадьбы с Алексеем Потапенко

Настя Каменских представила в Instagram-аккаунте фото, показав, как начинался день ее свадьбы с Алексеем Потапенко. Певица запечатлена на кровати в компании белоснежной собаки.
Настя Каменских показала, как начинался день ее свадьбы с Алексеем Потапенко

Артистку и ее домашнего питомца сфотографировали в момент, когда они едва не поцеловались. В руках звезда держала букет белых пионов, а ее собаку украшал венок. «Так начался вчерашний день», - написала Каменских, добавив, что он был идеален. Композиция кадра выстроена в белых тонах. Как показалось поклонникам, цветовая гамма фото соответствует свадебному настроению.
Настя Каменских показала, как начинался день ее свадьбы с Алексеем Потапенко

Каменских поздравили с бракосочетанием и пожелали им с Потапом счастливой совместной жизни. Хейтеры сразу же заподозрили, что артисты, отношения которых длятся уже не один год, поспешили пожениться из-за беременности певицы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:07

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