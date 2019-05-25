Поклонник подарил Дане Борисовой новый iPhone на первом свидании
Дана Борисова похвасталась 10 моделью iPhone, который ей подарил новый поклонник на первом свидании. Так же мужчина читал ей стихи Расула Гамзатова и пригласил в ресторан.
После избавления от зависимости в 2017 году звезда полностью изменила свою жизнь. Она отстояла свою дочь Полину в суде и помогает другим людям бороться с вредной привычкой. Ведущая мечтает наладить также личную жизнь, потому согласилась на свидание с бизнесменом из Ставрополя.
В своем Instagram она показала своим подписчикам платье, в котором собирается удивить поклонника на первом свидании. Для такого события звезда выбрала наряд голубого оттенка миди-длины. Она поделилась подробностями романтической встречи. По ее словам, поклонник пришел не с пустыми руками, а вручил ей iPhone 10 модели, читал стихи Расула Гамзатова. Вместе пара посетила музей Пушкина и ресторан. Звезда с нетерпением ждет следующей встречи.
Дана Борисова очень следит за своей внешностью. Она сделала лифтинг и «поставила» нити. Также звезда принимает комплекс витаминов. Она очень надеется, что это все поможет обрести счастье в личной жизни.
После избавления от зависимости в 2017 году звезда полностью изменила свою жизнь. Она отстояла свою дочь Полину в суде и помогает другим людям бороться с вредной привычкой. Ведущая мечтает наладить также личную жизнь, потому согласилась на свидание с бизнесменом из Ставрополя.
В своем Instagram она показала своим подписчикам платье, в котором собирается удивить поклонника на первом свидании. Для такого события звезда выбрала наряд голубого оттенка миди-длины. Она поделилась подробностями романтической встречи. По ее словам, поклонник пришел не с пустыми руками, а вручил ей iPhone 10 модели, читал стихи Расула Гамзатова. Вместе пара посетила музей Пушкина и ресторан. Звезда с нетерпением ждет следующей встречи.
Дана Борисова очень следит за своей внешностью. Она сделала лифтинг и «поставила» нити. Также звезда принимает комплекс витаминов. Она очень надеется, что это все поможет обрести счастье в личной жизни.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:55