Поклонник подарил Дане Борисовой новый iPhone на первом свидании

После избавления от зависимости в 2017 году звезда полностью изменила свою жизнь. Она отстояла свою дочь Полину в суде и помогает другим людям бороться с вредной привычкой. Ведущая мечтает наладить также личную жизнь, потому согласилась на свидание с бизнесменом из Ставрополя.В своем Instagram она показала своим подписчикам платье, в котором собирается удивить поклонника на первом свидании. Для такого события звезда выбрала наряд голубого оттенка миди-длины. Она поделилась подробностями романтической встречи. По ее словам, поклонник пришел не с пустыми руками, а вручил ей iPhone 10 модели, читал стихи Расула Гамзатова. Вместе пара посетила музей Пушкина и ресторан. Звезда с нетерпением ждет следующей встречи.Дана Борисова очень следит за своей внешностью. Она сделала лифтинг и «поставила» нити. Также звезда принимает комплекс витаминов. Она очень надеется, что это все поможет обрести счастье в личной жизни.