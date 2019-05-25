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Сергей Лазарев рассказал о жизненных потрясениях

Сергей Лазарев стал гостем телепрограммы "Однажды…". В студии исполнитель рассказал о жизненных потрясениях и многочисленных наградах на пути к успеху.

Сергей Лазарев рассказал о жизненных потрясениях

Выпуск "Однажды…" с Сергеем Лазаревым будет показан сегодня вечером. Телезрители смогут узнать многие подробности из жизни знаменитости. Певец будет говорить о своих родителях и о том, как справиться с критикой окружающих. Также он расскажет, что любит помечтать, намерен ли продолжать карьеру исполнителя. Сергей Лазарев ответит на самые актуальные вопросы своих фанатов и раскроет семейные тайны, о которых до этого предпочитал не говорить.

Сергей Лазарев рассказал о жизненных потрясениях

Знаменитый певец разоткровенничается и расскажет, какую цену он заплатил за собственный успех. Затронет тему о пиаре на детях звездных родителей, сообщит некоторые подробности о своем сыне Никите и вспомнит, как тяжело пережил смерть отца. Также Сергей Лазарев будет говорить о конфликтах со своим коллегой из группы "Smash" Владом Топаловым.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:00

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