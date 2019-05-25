Анфиса Чехова рассказала об издевательствах отца и изменах мужа

Чехова выросла в атмосфере постоянных скандалов, поскольку у ее родителей были сложные взаимоотношения. Из-за переживаний на фоне конфликтов у будущей звезды начался нервный тик. Отец решил, что дочери мешает челка и отвел ее в парикмахерскую, попросив, чтобы ее обрили наголо. Родитель заставлял наследницу пить кипяток, уверяя, якобы это полезно для здоровья. Вскоре он ушел из семьи к другой женщине.Матери приходилось много работать, чтобы обеспечить дочь, так как отец не платил алиментов. Именно родительница воспитала в звезде неприязнь к мужчинам, убеждала не рожать детей, когда вырастет. Телеведущая еще в юности решила сменить фамилию Корчунова на Чехова из-за негативного отношения к отцу.Знаменитость вспомнила о предательстве бывшего мужа Гурама Баблишвили, с которым воспитывала сына Соломона. Причиной расставания пары стала измена, но супруг во время развода, что не раз встречался с другими женщинами. Звезда спокойно восприняла новость, но призналась, ей было бы неприятно «застукать» мужа на «горячем».Сейчас теледива свободна. Она много работает, снимается в различных проектах, путешествует вместе с сыном. Чехова мечтает о крепкой семье и желает начать следующие отношения с брака, доверившись человеку, с которым хотелось бы встречаться каждый день и разделять быт.