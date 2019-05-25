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"Не превращайся в тетку!": Наташа Королева занимается кровопусканием из-за Сергея Глушко

Популярная украинская исполнительница Наташа Королева рассказала о своих секретах красоты и молодости. Из-за просьбы супруга Сергея Глушко, известного как Тарзан, артистка активно занимается спортом, а недавно решилась на кровопускание.
"Не превращайся в тетку!": Наташа Королева занимается кровопусканием из-за Сергея Глушко

В интервью изданию "Комсомольская Правда" певица отметила, что ей очень важно оставаться в хорошей форме. Избранник знаменитости, популярный стриптизер Сергей Глушко как-то сказал жене: "Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!" С тех пор Наташа Королева ходит в спортзал, следит за рационом, омолаживается с помощью сеансов гирудотерапии (использование пиявок). По признанию звезды, стремительно похудеть ей не удалось, но сбросить несколько лишних килограмм она смогла. Артистка также активно готовится к новому концерту, запланированному в ее день рождения.
"Не превращайся в тетку!": Наташа Королева занимается кровопусканием из-за Сергея Глушко

Певица хочет добиться больших результатов и не боится экспериментировать с различными процедурами. Так, в этом году Королева рискнула испытать новый метод под названием хиджама, в старину известный как кровопускание. На коже делают специальные надрезы, потом ставят на них медицинские банки, вытягивающие кровь. По словам звезды эстрады, принято считать, что данная методика позволяет полностью обновить кровь. Специалист порекомендовал исполнительнице две таких процедуры. Наташа Королева уже почувствовала эффект от нового "лечения": "Энергии появилось столько, что, кажется, могу горы свернуть!"



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:39

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