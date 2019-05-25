Катя Лель засняла на видео неопознанные объекты в небе над Москвой
Катя Лель поделилась со своими подписчиками видео, на котором запечатлены неопознанные летающие объекты в небе над Москвой. Она спрашивает у своих поклонников, что это могло быть.
Катя Лель поделилась с фанатами кадрами, где запечатлены светящиеся точки в небе. Певица сразу отбросила некоторые варианты, сообщив, что это не китайские фонарики и не самолеты. Также артистка сказала, что подобные объекты были замечены в разных местах в центре Москвы в течение часа.
Многие фанаты предположили, что это НЛО, другие писали, что это могут быть дроны. Были версии про звезды или метеоприборы. Звезда обещает открыть тайну 27 мая. Подписчики очень заинтригованы: «Я же дождусь 27 мая! Напишите мне в директ отгадку. Я ведь бабушка, могу и не дожить до 27 мая. И так и помереть с этой загадкой могу».
Катя Лель однажды в радиоэфире призналась, что в 16-летнем возрасте была похищена инопланетянами. После этого она лишилась нескольких зубов, однако приобрела талант читать мысли и писать музыку. Так что тема НЛО близка артистке.
Катя Лель поделилась с фанатами кадрами, где запечатлены светящиеся точки в небе. Певица сразу отбросила некоторые варианты, сообщив, что это не китайские фонарики и не самолеты. Также артистка сказала, что подобные объекты были замечены в разных местах в центре Москвы в течение часа.
Многие фанаты предположили, что это НЛО, другие писали, что это могут быть дроны. Были версии про звезды или метеоприборы. Звезда обещает открыть тайну 27 мая. Подписчики очень заинтригованы: «Я же дождусь 27 мая! Напишите мне в директ отгадку. Я ведь бабушка, могу и не дожить до 27 мая. И так и помереть с этой загадкой могу».
Катя Лель однажды в радиоэфире призналась, что в 16-летнем возрасте была похищена инопланетянами. После этого она лишилась нескольких зубов, однако приобрела талант читать мысли и писать музыку. Так что тема НЛО близка артистке.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:30