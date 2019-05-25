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Татьяна Кравченко призналась, что «Сваты» для нее стали подарком судьбы

Татьяна Кравченко призналась в том, что сериал «Сваты» для нее стал подарком судьбы. Актрисе важно было хорошо отработать в каждом эпизоде.
Татьяна Кравченко призналась, что «Сваты» для нее стали подарком судьбы

Звезда рассказала, что после того, как закончила работу над сериалом «Сваты», находилась в расстроенных чувствах продолжительное время. Ей хотелось снова взяться за работу на площадке. Перед каждыми съемками актриса приводила себя в порядок – сидела на диетах, выполняла физические упражнения, посещала косметолога, желая исполнить свою роль максимально хорошо.
Татьяна Кравченко призналась, что «Сваты» для нее стали подарком судьбы

Перед участием в съемках «Сватов» актриса работала с такими мастерами, как Гайдай, Рязанов, Сурикова и Балаян. Несмотря на это, она считает свою новую работу подарком судьбы. Звезда ощущает некую связь со своей героиней. Она похожа на нее своим заводным характером и украинским происхождением. Люди на улице часто видят в Кравченко Валентину Будько, подходят и здороваются именно с ней. Актриса не обижается, потому что считает это скорее заслугой.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:30

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