Татьяна Кравченко призналась, что «Сваты» для нее стали подарком судьбы





Звезда рассказала, что после того, как закончила работу над сериалом «Сваты», находилась в расстроенных чувствах продолжительное время. Ей хотелось снова взяться за работу на площадке. Перед каждыми съемками актриса приводила себя в порядок – сидела на диетах, выполняла физические упражнения, посещала косметолога, желая исполнить свою роль максимально хорошо.Перед участием в съемках «Сватов» актриса работала с такими мастерами, как Гайдай, Рязанов, Сурикова и Балаян. Несмотря на это, она считает свою новую работу подарком судьбы. Звезда ощущает некую связь со своей героиней. Она похожа на нее своим заводным характером и украинским происхождением. Люди на улице часто видят в Кравченко Валентину Будько, подходят и здороваются именно с ней. Актриса не обижается, потому что считает это скорее заслугой.