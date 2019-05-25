В Подмосковье в ДТП на Ленинградском шоссе погибли три человека





Информацией о смертельной аварии, случившейся рано утром на 47-м километре Ленинградского шоссе, поделились представители ГУ МВД РФ Москвы и Подмосковья. Как уточнили правоохранители, участниками ДТП стали машины, двигавшиеся в попутном направлении. Авария не привела к затруднению движения на дороге, разлив топлива отсутствует. Медики констатировали смерть троих человек и оказали помощь пострадавшему в аварии.На месте инцидента работали семь единиц техники и 20 человек, машина МЧС и отряд спасателей. Обстоятельства ДТП устанавливаются.