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В Подмосковье в ДТП на Ленинградском шоссе погибли три человека

В Подмосковье 25 мая около 05:20 в районе Ленинградского шоссе столкнулись два легковых автомобиля и столько же грузовиков. В массовом ДТП три человека погибли, еще один пострадал.
В Подмосковье в ДТП на Ленинградском шоссе погибли три человека

Информацией о смертельной аварии, случившейся рано утром на 47-м километре Ленинградского шоссе, поделились представители ГУ МВД РФ Москвы и Подмосковья. Как уточнили правоохранители, участниками ДТП стали машины, двигавшиеся в попутном направлении. Авария не привела к затруднению движения на дороге, разлив топлива отсутствует. Медики констатировали смерть троих человек и оказали помощь пострадавшему в аварии.

На месте инцидента работали семь единиц техники и 20 человек, машина МЧС и отряд спасателей. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



 
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Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:20

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