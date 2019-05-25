Иностранных экономистов поразил золотой «криптогамбит» России
Иностранные экономисты заинтересовались проектом России по созданию обеспеченной золотом криптовалюты. Как пишут зарубежные СМИ, этот «криптогамбит» может помочь Москве достойно ответить на санкции и стать во главе мировой «золотой лихорадки».
Российское руководство рассматривает возможность создания криптовалюты, привязанной к стоимости золота. Об этом в своем заявлении намекнула глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Проект не касается национальной денежной системы, но подойдет для взаиморасчетов с другими государствами. Данная инициатива, по мнению норвежского профильного издания CCN, может стать достойным ответом на введенные западом антироссийские санкции. РФ демонстрирует успехи в наращивании ресурсов, альтернативных доллару. Власти России, сообщают эксперты, планируют заняться разработкой крипторубля и нормативно-правовой базы, а также закупить криптовалюту на сумму порядка $100 млрд.
Норвежское издание называет проект по обеспечению золотом цифровых денег своеобразным «криптогамбитом». Москве, считают специалисты, придется потратить немало средств для привязки виртуальной валюты к цене драгоценного металла, однако, если план удастся реализовать, это приведет к серьезным изменениям на мировом рынке. Американский сайт LewRockwell выразил уверенность, что подобные проекты и глобальная «охота» за золотом поможет РФ серьезно пошатнуть позицию доллара и привести к потере им статуса основной резервной валюты, передает «ПолитРоссия».
Российское руководство рассматривает возможность создания криптовалюты, привязанной к стоимости золота. Об этом в своем заявлении намекнула глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Проект не касается национальной денежной системы, но подойдет для взаиморасчетов с другими государствами. Данная инициатива, по мнению норвежского профильного издания CCN, может стать достойным ответом на введенные западом антироссийские санкции. РФ демонстрирует успехи в наращивании ресурсов, альтернативных доллару. Власти России, сообщают эксперты, планируют заняться разработкой крипторубля и нормативно-правовой базы, а также закупить криптовалюту на сумму порядка $100 млрд.
Норвежское издание называет проект по обеспечению золотом цифровых денег своеобразным «криптогамбитом». Москве, считают специалисты, придется потратить немало средств для привязки виртуальной валюты к цене драгоценного металла, однако, если план удастся реализовать, это приведет к серьезным изменениям на мировом рынке. Американский сайт LewRockwell выразил уверенность, что подобные проекты и глобальная «охота» за золотом поможет РФ серьезно пошатнуть позицию доллара и привести к потере им статуса основной резервной валюты, передает «ПолитРоссия».
Экономика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:16