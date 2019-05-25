«Дом-2»: Наталья Шаронова призналась, что на Сейшелах очень редко разрешают употреблять «волшебный» напиток

«Волшебные напитки (которыми так часто интересуются в прямых эфирах) - бывают на свиданиях, либо можем попросить у администрации, но не чаще чем раз в неделю и в малых количествах..», - сообщила фанатам участница «Дома-2».

Не секрет, что Шаронова достаточно давно прилетела на «Остров любви», где надеялась построить отношения с бывшим возлюбленным Ирины Пинчук – Валерием Блюменкранцем. Впрочем, до сих пор Наталья просто бесцельно «просиживает штаны», в предвкушение того, что ей все-таки удастся вернуться на Поляну.Сейчас каждую неделю девушка выкладывает у себя на страничке в Instargam свежие блоги, в которых рассказывает о жизни на реалити-шоу «Дом-2», куда так стремятся попасть молодые ребята. Вчера Шаронова поделилась с подписчиками новым постом, в котором подняла тему горячительных напитков на Сейшельских островах.По словам Натальи, «волшебные» напитки для «Острова любви» являются очень большой редкостью.Более того, Шаронова поведала фолловерам, что если кто-то из героев Сейшел болеет, то к нему сразу же привозят русских врачей. Выяснилось, что руководство телепроекта «Дом-2» не доверяет местным специалистам, которые очень часто ставят неправильные диагнозы.