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Ольга Рапунцель стала лицом проекта «Дом-2»

Молодая мамочка Ольга Рапунцель стала лицом реалити-шоу «Дом-2». По мнению некоторых телезрителей проекта, длинноволосая красавица имеет не меньшую популярность, чем новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова и телеведущая телестройки Ксения Бородина.

Ольга Рапунцель стала лицом проекта «Дом-2»

Не секрет, что Рапунцель пришла на телешоу «Дом-2» четыре года назад. Еще недавно, когда Ольга во всеуслышание заявляла, что является «брендом» телепроекта, многие смеялись с этих слов, ведь думали, что девушка попросту зазналась, однако сейчас можно с уверенностью сказать, что супруга Дмитрия Дмитренко стала лицом шоу.

На сегодняшний день Рапунцель является брендом реалити-шоу наряду с Бузовой и Бородиной. Даже если вбить в поисковик запрос «Телеканал ТНТ», выдается телестройка «Дом-2», а на картинке изображена Ольга. Более того, фотографии длинноволосой красавицы буквально повсюду используют группы в социальных сетях, когда упоминают скандально-известный проект.

Ольга Рапунцель стала лицом проекта «Дом-2»

Стоит отметить, что Рапунцель все-таки удалось добиться своего, и теперь она стала одним из самых важных персонажей реалити-шоу «Дом-2». По мнению интернет-пользователей, Ольге ни в коем случае нельзя уходить за ворота, как того желает ее любимый муж Дмитрий Дмитренко.

Также фолловеры уверены, что такая популярность в дальнейшем может принести семейству Рапунцель и Дмитренко хорошие деньги, которые помогут парочке обеспечить себя на много лет вперед.

Ольга Рапунцель стала лицом проекта «Дом-2»



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:05

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