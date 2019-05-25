Ольга Рапунцель стала лицом проекта «Дом-2»





Не секрет, что Рапунцель пришла на телешоу «Дом-2» четыре года назад. Еще недавно, когда Ольга во всеуслышание заявляла, что является «брендом» телепроекта, многие смеялись с этих слов, ведь думали, что девушка попросту зазналась, однако сейчас можно с уверенностью сказать, что супруга Дмитрия Дмитренко стала лицом шоу.На сегодняшний день Рапунцель является брендом реалити-шоу наряду с Бузовой и Бородиной. Даже если вбить в поисковик запрос «Телеканал ТНТ», выдается телестройка «Дом-2», а на картинке изображена Ольга. Более того, фотографии длинноволосой красавицы буквально повсюду используют группы в социальных сетях, когда упоминают скандально-известный проект.Стоит отметить, что Рапунцель все-таки удалось добиться своего, и теперь она стала одним из самых важных персонажей реалити-шоу «Дом-2». По мнению интернет-пользователей, Ольге ни в коем случае нельзя уходить за ворота, как того желает ее любимый муж Дмитрий Дмитренко.Также фолловеры уверены, что такая популярность в дальнейшем может принести семейству Рапунцель и Дмитренко хорошие деньги, которые помогут парочке обеспечить себя на много лет вперед.