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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что обзавелась молодым любовником

Экс-участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева призналась во время очередного интервью, что обзавелась молодым любовником. Правда, этот роман телезнаменитость не считает серьезным и планирует в дальнейшем присмотреться к «мужчинам постарше».

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что обзавелась молодым любовником

Практически 2 месяца назад 36-летняя Алена Водонаева сделала неожиданное признание. Звезда «Дома-2» заявила поклонникам, что разводится со своим мужем Алексеем Косинусом после полутора лет совместной жизни. По слухам, которые продолжают распространяться по социальным сетям, причиной разрыва стал норовистый характер экс-участницы скандальной телестройки, а также нежелание музыканта как-то развиваться.

На днях Водонаева стала гостьей YouTube-проекта под названием «Ходят слухи», где она подтвердила, что не живет с Косинусом еще с зимы. По словам Алены, она еще не развелась с Алексеем, однако когда публиковала у себя на страничке в Instagram свежий пост о разрыве с музыкантом, то точно знала, что больше не хочет быть с этим мужчиной.

«Но пока я не готова об этом говорить», - заявила знаменитость.


Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что обзавелась молодым любовником

Нужно сказать, что пока в суде продолжают подготавливать документы, Алена не стала терять время понапрасну и, как оказалось, уже даже обзавелась молодым любовником. По словам Водонаевой, новый бойфренд младше ее на 15 лет. Впрочем, поклонникам бывшей героини «Дома-2» не следует торопиться поздравлять свою любимицу с новыми отношениями, ведь они, по ее словам, не продлятся долго.

Выяснилось, что в дальнейшем Алена планирует присмотреться к «мужчинам постарше».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:38

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