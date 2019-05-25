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Оля Рапунцель на Семейном совете дала пощечину Диме Дмитренко за его «бесчеловечность»

Молодая мамочка реалити-шоу «Спаси свою любовь» Ольга Рапунцель на Семейном совете дала пощечину Дмитрию Дмитренко за его «бесчеловечность». Стоит отметить, что сейчас недоброжелатели «брендового» семейства ликуют, ведь всего несколько вопросов на детекторе лжи вскрыли, что молодой отец в свое время был неверен своей любимой супруге.

Оля Рапунцель на Семейном совете дала пощечину Диме Дмитренко за его «бесчеловечность»

Ни для кого не является секретом, что брак Рапунцель и Дмитренко за два года уже несколько раз находился на грани полного краха. Так, к примеру, несколько месяцев назад после поездки Дмитренко к своей маме во Владивосток он неожиданно заговорил о том, что хочет развестись с Олей.

Сейчас же длинноволосая красавица не понимает, что ей делать и как дальше жить с мужчиной, который не смог остаться ей верным, когда они поссорились и якобы расстались. В социальных сетях продолжают распространяться видеоролики, на которых Рапунцель дает пощечину Дмитренко за его «бесчеловечность», по ее словам.

Как оказалось, не смогла Ольга сдержаться только после того, как Дмитрий заявил, что будет соглашаться на телепроекте со всем, что бы ему ни приписывали.

Оля Рапунцель на Семейном совете дала пощечину Диме Дмитренко за его «бесчеловечность»

«Как можно быть таким вот бесчеловечным?!» - со слезами на глазах спросила Рапунцель у Дмитренко.

По словам молодой мамочки, она попросту не верит в то, что ее любимый супруг ей изменил, ведь за четыре года их отношений она не позволила себе даже поцеловать другого мужчину, когда они скандалили.

«Я верна тебе! Ты мне клялся, божился, что у тебя ничего с ней не было! Я ничего себе никогда лишнего не позволила!» - продолжила кричать Ольга.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:20

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