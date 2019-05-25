Оля Рапунцель на Семейном совете дала пощечину Диме Дмитренко за его «бесчеловечность»

«Как можно быть таким вот бесчеловечным?!» - со слезами на глазах спросила Рапунцель у Дмитренко.

«Я верна тебе! Ты мне клялся, божился, что у тебя ничего с ней не было! Я ничего себе никогда лишнего не позволила!» - продолжила кричать Ольга.



