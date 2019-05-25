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Смарт-очки North’s Focals отображают данные Google Fit перед глазами пользователя

Смарт-очки North’s Focals способны отображать информацию из Google Fit. Пользователя информируют о занятиях фитнесом и предупреждают о запланированной встрече. Имеется возможность оценки любых заметок.
Смарт-очки North’s Focals отображают данные Google Fit перед глазами пользователя

Изделие проходит синхронизацию с сервисами Fit и Slides в рамках обновления программных инструментов. Компания-производитель сообщила, что всем пользователям предоставят возможность считывания данных со специальных линз. В целях синхронизации гаджета требуется загрузить приложение из iOS либо Google Play. После этого идёт шаг с выбором «Способности» в Focals, откуда уже можно запустить Fit.

Владельцам Смарт-очков предоставят сведения о ежедневных и еженедельных графиках прогресса в фитнесе, а также о частоте сердечных сокращений. Движение между слайдами осуществляется с помощью управления через расширение Focals Connect для Chrome. При этом North’s Focals могут вычислить время взаимодействия собственника с устройством.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:10

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