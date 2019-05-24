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Михаил Боярский не гордится ни одной ролью дочери Елизаветы

Михаил Боярский в рамках YouTube-проекта «А поговорить?» поделился откровениями, рассказав о себе и своей семье. Актер удивил ведущую Ирину Шихман ответом на вопрос, какой из ролей дочери Елизаветы он гордится больше всего, отметив, что никакой.
Михаил Боярский не гордится ни одной ролью дочери Елизаветы

Боярский называет то, чем занимается его наследница, романтической юностью и уверен, она и сама скоро это поймет. Звездный отец объяснил, дочь самостоятельно выбрала свою судьбу, поэтому ей самой с ней и разбираться. Главным предназначением женщины актер считает материнство и рад, что у Елизаветы есть дети. Михаил Сергеевич редко встречал счастливых актрис и не желает подобной участи своей наследнице. Многие представительницы профессии, не успевшие из-за карьеры обзавестись ребенком, на закате жизни испытывали одиночество и мучение.
Михаил Боярский не гордится ни одной ролью дочери Елизаветы

Актер считает, что ему повезло с женой. Лариса Луппиан – самодостаточный человек и не относится к числу дам, получивших признание в обществе благодаря замужеству, а не личным достижениям. Такие женщины никогда не вызывали у Боярского уважения. Для знаменитости его супруга – надежная опора. Михаил Сергеевич называет себя «человеком поступка», так как привык выражать свои чувства не словами, а делом. Кинозвезда никогда не говорит жене о любви, но готов ради нее на все. Актер отдает возлюбленной заработанные деньги, может купить, что ей угодно, и отвезти ее в любой уголок мира, но Луппиан отказывается от широких жестов мужа.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:01

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