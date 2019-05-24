Samsung предлагает смартфон Galaxy M20 с NFC за 11 470 рублей





Бюджетный аппарат, оснащенный аккумулятором на 5000 мАч с технологией быстрой подзарядки, продается на площадке Tmall. Производитель оценил модель Galaxy M20 почти в 14 000 рублей, но в честь начала реализации предлагает приобрести его со скидкой примерно в 2500 рублей. Акция продлится всего один день.Смартфон по дизайну напоминает устройства линии Galaxy A 2019 года. Гаджет, оснащенный 6,3-дюймовым экраном Full HD с вырезом в виде капли, заключен в пластиковый корпус. Аппарат, представленный на рынке России, имеет память на 3/32 ГБ, раздельные слоты для SIM-карт, поддержку NFC, порт USB Type-C .