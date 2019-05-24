Сын Яны Рудковской Александр Плющенко отказывается фотографироваться «за спасибо»

По словам Рудковской, шестилетний сын любую съемку расценивает как работу, за которую должны платить. Родительница уверена, что ее наследник в таком юном возрасте уже демонстрирует деловой поход к различным делам. Исключением не стал и процесс фотографирования, когда Александр Плющенко потребовал за это игрушку.Рудковская уверена, что подобное поведение сына поможет ему в будущем достичь невероятного успеха, так как он знает себе сцену. «Если не в спорте, то в бизнесе», - заявила хозяйка аккаунта.