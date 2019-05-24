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Сын Яны Рудковской Александр Плющенко отказывается фотографироваться «за спасибо»

Сын продюсера Яны Рудковской и известного фигуриста Евгения Плющенко Александр отказывается фотографироваться «за спасибо». Об этом звездная мать рассказала в новом посте в соцсети Instagram.
Сын Яны Рудковской Александр Плющенко отказывается фотографироваться «за спасибо»

По словам Рудковской, шестилетний сын любую съемку расценивает как работу, за которую должны платить. Родительница уверена, что ее наследник в таком юном возрасте уже демонстрирует деловой поход к различным делам. Исключением не стал и процесс фотографирования, когда Александр Плющенко потребовал за это игрушку.

Рудковская уверена, что подобное поведение сына поможет ему в будущем достичь невероятного успеха, так как он знает себе сцену. «Если не в спорте, то в бизнесе», - заявила хозяйка аккаунта.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:38

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