Высокий уровень сахара при беременности может спровоцировать детское ожирение





Результаты исследования представлены в журнале PLOS One. В ходе научной работы специалисты изучили медицинские показатели более 400 000 беременных жительниц Северной Калифорнии. Ученые в течение семи лет наблюдали за их детьми, родившимися в период 1995-2004 годов. Выяснилось, превышающий норму уровень глюкозы на скрининговом тесте будущей матери при отсутствии диагноза гестационного диабета, увеличивает риск ожирения у их наследников примерно на 13% до семилетнего возраста.При выявлении заболевания у беременной вероятность появления избыточного веса у ее ребенка возрастает почти на 52%. У будущих матерей с нормальным индексом массы тела, повышенный уровень сахара не связан с возникновением детского ожирения. Авторы исследования уверены, их открытие поможет решить проблему путем стабилизации у женщин ИМТ до беременности и уменьшения гипергликемии в период вынашивания плода.