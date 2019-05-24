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Высокий уровень сахара при беременности может спровоцировать детское ожирение

Высокий уровень сахара у беременных женщин, выяснили специалисты Университета Теннесси совместно с коллегами из других учреждений, может вызвать ожирение у ребенка на ранней стадии развития. Риск существует, даже если у будущих матерей не диагностирован гестационный диабет.
Высокий уровень сахара при беременности может спровоцировать детское ожирение

Результаты исследования представлены в журнале PLOS One. В ходе научной работы специалисты изучили медицинские показатели более 400 000 беременных жительниц Северной Калифорнии. Ученые в течение семи лет наблюдали за их детьми, родившимися в период 1995-2004 годов. Выяснилось, превышающий норму уровень глюкозы на скрининговом тесте будущей матери при отсутствии диагноза гестационного диабета, увеличивает риск ожирения у их наследников примерно на 13% до семилетнего возраста.

При выявлении заболевания у беременной вероятность появления избыточного веса у ее ребенка возрастает почти на 52%. У будущих матерей с нормальным индексом массы тела, повышенный уровень сахара не связан с возникновением детского ожирения. Авторы исследования уверены, их открытие поможет решить проблему путем стабилизации у женщин ИМТ до беременности и уменьшения гипергликемии в период вынашивания плода.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:27

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