Во время романа с иностранцем Анфисе Чеховой приходилось летать в Европу за свой счет





Анфиса Чехова рассказала, что после расставания с Владимиром Тишко, она в течение четырех лет ни с кем не встречалась, однако друзья познакомили ее с жителем Германии, которого звали Давид. Телеведущая не вникала в его дела, она знала только, что возлюбленный был финансистом и работал в сфере с акциями. Он был полной противоположностью ее бывшего супруга - неагрессивный и интеллигентный, хотя и позволял своей возлюбленной летать к нему за свой счет, считая это нормальным.Тем не менее, роман просуществовал полгода, после чего Чехова разорвала отношения во время телефонного разговора. Причиной этого знаменитость считает свой капризный характер и неумение быть мягкой с мужчинами. Она всегда говорила своим партнерам о своем недовольстве, не умея промолчать. В конце концов, отношения с иностранцем ей надоели, так как перспектива их развития перестала ее устраивать.