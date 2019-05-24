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Тимати ради песни в честь Децла помирился с его отцом

Рэпер Тимати решил почтить память своего коллеги Децла специальным tribute-номером. Тимур Юнусов ради этого помирился с отцом Кирилла Толмацкого и попросил разрешения на использование песни покойного исполнителя.
Тимати ради песни в честь Децла помирился с его отцом

Тимати враждовал с родителем Децла много лет, но это не остановило его. Музыкант позвонил Александру Толмацкому и рассказал, что хочет сделать номер-посвящение его сыну. Основатель лейбла Black Star считает своего скоропостижно скончавшегося коллегу легендой отечественного хип-хопа и хочет, чтобы его творчество не ушло в небытие.
Тимати ради песни в честь Децла помирился с его отцом

Отец Децла поддержал идею Юнусова. Он уверен, память о сыне будет жить дольше, когда больше людей ознакомятся с его музыкой, начнут распространять его историю. Толмацкий отметил, что полностью доверяет Тимати, и знает, он все сделает на отлично.

После этих слов рэпер при поддержке своей команды приступил к работе над номером-посвящением Децлу. Композицию представят в рамках шоу «Песни» на канале ТНТ.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:03

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