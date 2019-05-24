Житель Уфы подозревается в убийстве своей дочери и расчленении ее тела





Следователи установили, что инцидент произошел в августе 2015 года, когда отец в состоянии алкогольного опьянения и его 42-летняя дочь вступили в конфликт, после чего мужчина ударом кулака по голове нанес ей серьезную ЧМТ, что и послужило причиной смерти женщины спустя короткое время. После этого подозреваемый расчленил тело своей наследницы и выбросил его части в мусорные баки, остальные останки он утопил в пруду.В настоящее время материалы дела отправлены в суд для вынесения приговора. Ранее мужчина уже совершал убийства своей супруги и тещи, за что пребывал в заключении 15 лет.