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Житель Уфы подозревается в убийстве своей дочери и расчленении ее тела

Житель Уфы подозревается в убийстве собственной дочери, а также расчленении ее тела с целью скрыть следы преступления. Информацию о завершившемся расследовании данного уголовного дела сообщает следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан.
Житель Уфы подозревается в убийстве своей дочери и расчленении ее тела

Следователи установили, что инцидент произошел в августе 2015 года, когда отец в состоянии алкогольного опьянения и его 42-летняя дочь вступили в конфликт, после чего мужчина ударом кулака по голове нанес ей серьезную ЧМТ, что и послужило причиной смерти женщины спустя короткое время. После этого подозреваемый расчленил тело своей наследницы и выбросил его части в мусорные баки, остальные останки он утопил в пруду.

В настоящее время материалы дела отправлены в суд для вынесения приговора. Ранее мужчина уже совершал убийства своей супруги и тещи, за что пребывал в заключении 15 лет.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:40

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