«АвтоВАЗ» рассекретил цветовую гамму Lada Granta Cross





«Аурум» производитель позиционирует как энергию солнца и золота, а также характера новой LADA Granta Cross. Эмоциональный оттенок «Сердолик» не даст затеряться машине в транспортном потоке. Предлагается классический цвет «Белое облако», один из самых востребованных на сегодняшний день. Решение «Голубая планета», сочетающее энергию скорости и надежность модели, подойдет для любого типа кузова.Оттенки «Рислинг» и «Техно» представляют собой серебристую эмаль под алюминий и сталь. «Борнео» воплощает в себе одновременно спокойную и сильную стихию. Строгий оттенок «Пантера» предусматривает сочетание с линиями кузова и контраст со светотехникой. Россияне могут выбрать практичный цвет «Кориандр», добавляющий авто изысканности и яркости.Интерьер новой LADA предлагается в двух оттенках. Дизайнеры разбавили черный цвет, оформив дверные карты и сидения оранжевыми или серыми вставками.