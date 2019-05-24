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«АвтоВАЗ» рассекретил цветовую гамму Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» приступила к выпуску моделей LADA Granta Cross и уже поставила первую партию в дилерские салоны бренда. Старт продаж универсала запланирован на лето. Разработчик предлагает потребителям девять цветовых решений для нового автомобиля.
«АвтоВАЗ» рассекретил цветовую гамму Lada Granta Cross

«Аурум» производитель позиционирует как энергию солнца и золота, а также характера новой LADA Granta Cross. Эмоциональный оттенок «Сердолик» не даст затеряться машине в транспортном потоке. Предлагается классический цвет «Белое облако», один из самых востребованных на сегодняшний день. Решение «Голубая планета», сочетающее энергию скорости и надежность модели, подойдет для любого типа кузова.

Оттенки «Рислинг» и «Техно» представляют собой серебристую эмаль под алюминий и сталь. «Борнео» воплощает в себе одновременно спокойную и сильную стихию. Строгий оттенок «Пантера» предусматривает сочетание с линиями кузова и контраст со светотехникой. Россияне могут выбрать практичный цвет «Кориандр», добавляющий авто изысканности и яркости.

Интерьер новой LADA предлагается в двух оттенках. Дизайнеры разбавили черный цвет, оформив дверные карты и сидения оранжевыми или серыми вставками.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:52

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