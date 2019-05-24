«АвтоВАЗ» рассекретил цветовую гамму Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» приступила к выпуску моделей LADA Granta Cross и уже поставила первую партию в дилерские салоны бренда. Старт продаж универсала запланирован на лето. Разработчик предлагает потребителям девять цветовых решений для нового автомобиля.
«Аурум» производитель позиционирует как энергию солнца и золота, а также характера новой LADA Granta Cross. Эмоциональный оттенок «Сердолик» не даст затеряться машине в транспортном потоке. Предлагается классический цвет «Белое облако», один из самых востребованных на сегодняшний день. Решение «Голубая планета», сочетающее энергию скорости и надежность модели, подойдет для любого типа кузова.
Оттенки «Рислинг» и «Техно» представляют собой серебристую эмаль под алюминий и сталь. «Борнео» воплощает в себе одновременно спокойную и сильную стихию. Строгий оттенок «Пантера» предусматривает сочетание с линиями кузова и контраст со светотехникой. Россияне могут выбрать практичный цвет «Кориандр», добавляющий авто изысканности и яркости.
Интерьер новой LADA предлагается в двух оттенках. Дизайнеры разбавили черный цвет, оформив дверные карты и сидения оранжевыми или серыми вставками.
«Аурум» производитель позиционирует как энергию солнца и золота, а также характера новой LADA Granta Cross. Эмоциональный оттенок «Сердолик» не даст затеряться машине в транспортном потоке. Предлагается классический цвет «Белое облако», один из самых востребованных на сегодняшний день. Решение «Голубая планета», сочетающее энергию скорости и надежность модели, подойдет для любого типа кузова.
Оттенки «Рислинг» и «Техно» представляют собой серебристую эмаль под алюминий и сталь. «Борнео» воплощает в себе одновременно спокойную и сильную стихию. Строгий оттенок «Пантера» предусматривает сочетание с линиями кузова и контраст со светотехникой. Россияне могут выбрать практичный цвет «Кориандр», добавляющий авто изысканности и яркости.
Интерьер новой LADA предлагается в двух оттенках. Дизайнеры разбавили черный цвет, оформив дверные карты и сидения оранжевыми или серыми вставками.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:52