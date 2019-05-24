Анестезиологи рассказали, какие смешные фразы пациенты говорят перед наркозом





Одна из пользовательниц, которая работала анестезиологом, сообщила, что ей несколько раз предлагали сходить на свидание пациенты за мгновение до начала действия наркоза. Другой врач сообщил, что пациент после пробуждения принялся играть на воображаемой электрогитаре, а в практике еще одного врача был случай, когда молодой человек после введения препарата начал петь «Призрак оперы», а после зачитал рэп.Помимо этого, сообщали пользователи, один пациент был убежден, что он на самом деле является акулой, а другой уверял, что волосатая рука анестезиолога идеально подходит в качестве ковра. Также в практике специалистов присутствовали случаи, когда пациенты пытались им показать свои интимные части тела, совсем не испытывая стыда.