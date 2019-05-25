Верблюжье молоко уменьшает связанное с диабетом II типа воспаление





Ученые не раз представляли доказательства способности верблюжьего молока предотвратить развитие диабета, однако не указывали, какой компонент участвует в процессе. Специалисты, учитывая, что заболевание характеризуется воспалением в поясничном отделе брюшной полости, обратили внимание на липиды и их воздействие на организм.Эксперты инкубировали макрофаги с и ненасыщенными и насыщенными органическими соединениями, выделенными из молока верблюдов. Как показало исследование, воспаление уменьшается под действием жирных кислот, но более выраженный эффект наблюдается при комбинации липидов. Эти соединения уменьшают и уровень белков, запускающих в организме воспалительные процессы при диабете II типа.