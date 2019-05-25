АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Верблюжье молоко уменьшает связанное с диабетом II типа воспаление

Верблюжье молоко, заявляют зарубежные эксперты, помогает снизить воспаление в клетках, вызванное диабетом II типа. Специалисты связывают это с влиянием липидов.
Верблюжье молоко уменьшает связанное с диабетом II типа воспаление

Ученые не раз представляли доказательства способности верблюжьего молока предотвратить развитие диабета, однако не указывали, какой компонент участвует в процессе. Специалисты, учитывая, что заболевание характеризуется воспалением в поясничном отделе брюшной полости, обратили внимание на липиды и их воздействие на организм.

Эксперты инкубировали макрофаги с и ненасыщенными и насыщенными органическими соединениями, выделенными из молока верблюдов. Как показало исследование, воспаление уменьшается под действием жирных кислот, но более выраженный эффект наблюдается при комбинации липидов. Эти соединения уменьшают и уровень белков, запускающих в организме воспалительные процессы при диабете II типа.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оля Рапунцель на Семейном совете дала
Верблюжье молоко уменьшает связанное с
Дочь Александра Малинина рассказала об
Смарт-очки North’s Focals отображают
Анна Седокова опубликовала в Instagram
Медик: Солнечное облучение ускоряет
Максим Матвеев разозлился на не
Mercedes научит женщин любить свои авто
Юлия Пересильд разрешила 10-летней
OnePlus 7 Pro возвращают в Китай из-за
Потап и Настя Каменских к своей свадьбе
В чилийской пустыне Атакама обнаружены
Михаил Боярский не гордится ни одной
Samsung предлагает смартфон Galaxy M20
Сын Яны Рудковской Александр Плющенко
Высокий уровень сахара при беременности
Во время романа с иностранцем Анфисе
Тимати ради песни в честь Децла
«АвтоВАЗ» рассекретил цветовую гамму
Житель Уфы подозревается в убийстве
Ученые: Песчаные дюны на Марсе
Анестезиологи рассказали, какие смешные
Актер Филипп Васильев из-за диеты
В МГУ ученые создали
Светлана Лобода в честь первого дня
Россияне стали реже покупать
Маркер рака предстательной железы PSA
Haval готовится к старту продаж нового
Алексей Панин раскрыл подробности
В России KIA, Hyundai и Chery повысили
Просмотреть все новости