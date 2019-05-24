Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле





Были проанализированы 54 поля с 495 отдельными дюнами. Их высота составила от 2 до 120 м, а изображения сделала камера HiRISE. Дюны-полумесяцы в среднем были медлительнее в 50 раз, чем на Земле. Ученые также обнаружили три места, где движение было ускоренным: Syrtis Major Planum, представляющее пятно среди низменностей севера и нагорьями юга, на запад от бассейна воздействия Исидис, Hellespontus Montes в виде горной цепи и приполярные эрги Олимпии и Abalos Undae ближе к северному полюсу.Бассейны с пылью, отражающие свет и нагревающие воздух, создающие при этом конвекционные потоки, перемещающие песок, имели также высокие показатели движения, но немного ниже, чем предыдущие три.