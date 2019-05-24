Светлана Лобода в честь первого дня рождения показала младшую дочь Тильду

Лобода достаточно тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Поклонники до сих пор гадают, кто же биологический отец Тильды, среди предполагаемых отцов солист Rammstein, однако официального подтверждения относительно данного вопроса от звезд до сих пор не поступало.Недавно Лобода поделилась фото, на котором лица Тильды не видно. Мать держит на руках дочь, трогательно прижимая её голову к себе. Наследница знаменитости одета в платье-морячку, а артистка - в джинсовые шорты и белую рубашку. Подписчики обрадовались такой публикации, хоть и не увидели лица ребенка, написав, что время летит очень быстро и девочка быстро взрослеет.