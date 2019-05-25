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Дочь Александра Малинина рассказала об учебе в одной из лучших гимназий Баварии

Дети Александра Малинина - сын Фрол и дочь Устинья получают знания в престижной гимназии в Баварии. Наследница артиста, несмотря на сложности обучения на иностранном языке, сумела стать одной из лучших в классе.
Дочь Александра Малинина рассказала об учебе в одной из лучших гимназий Баварии

Все уроки, рассказала дочь певца Устинья в Instagram, преподаются на немецком и английском, а к ним необходимо изучать латынь. Наследница звезды старательно готовится к занятиям, выполняет все домашние задания, а их в баварском колледже задают в огромных объемах, поэтому добилась успеха. Устинья Малинина уверена, упорный труд помогает справиться с любыми трудностями. Помимо школы, дочь артиста занимается верховой ездой, посещает тренажерный зал.

Наследница Малинина активно выступает на сцене со своими песнями. Звездный отец гордится талантливым ребенком и верит, что она станет оперной дивой. Дочь знаменитости оттачивает вокальное мастерство занятиями с педагогом, участием в музыкальных конкурсах, пением в хоре.
Дочь Александра Малинина рассказала об учебе в одной из лучших гимназий Баварии

Сын Малинина Фрол, как и его сестра-двойняшка, выбрал творческую стезю. Молодой человек увлечен современным искусством, пишет необычные картины. Исполнитель не раз представлял поклонникам работы наследника.

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Repost from @ustinya_malinina_official using @RepostRegramApp - Это фото сделано сегодня в шесть утра ☀️ Это не фотосессия, не съёмка клипа. Я просто иду в школу (на фото я в школьной форме )! И делаю это с большим удовольствием. Не буду лукавить - учиться мне не так уж и просто. Все уроки у меня на Немецком и Английском...а к ним ещё надо учить Латынь .. 😅. Когда я пошла в баварскую гимназию, там никому не было дела, что я не говорю на их языке ...и понимать объяснения учителей на немецком мне было достаточно сложно. Сейчас я одна из лучших в Классе... 🏆💕 Знаете, если трудиться, если не опускать руки , то можно справиться с любыми трудностями! И даже находить время на увлечения и развлечения. У меня сегодня по расписанию школа 🏫, уроки вокала 🎼, тренировка в зале 🙆‍♀️ и верховая езда🐴 . Вечером мне нужно будет сделать уроки на понедельник 📚✒️ (а задают на дом нам очень много!) и поработать над своими новыми песнями 🎤🎹❤️. А как проходит ваш обычный пятничный день? Много полезного успеваете сделать?

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin)



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:11

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