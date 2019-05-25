Дочь Александра Малинина рассказала об учебе в одной из лучших гимназий Баварии

Все уроки, рассказала дочь певца Устинья в Instagram, преподаются на немецком и английском, а к ним необходимо изучать латынь. Наследница звезды старательно готовится к занятиям, выполняет все домашние задания, а их в баварском колледже задают в огромных объемах, поэтому добилась успеха. Устинья Малинина уверена, упорный труд помогает справиться с любыми трудностями. Помимо школы, дочь артиста занимается верховой ездой, посещает тренажерный зал.Наследница Малинина активно выступает на сцене со своими песнями. Звездный отец гордится талантливым ребенком и верит, что она станет оперной дивой. Дочь знаменитости оттачивает вокальное мастерство занятиями с педагогом, участием в музыкальных конкурсах, пением в хоре.Сын Малинина Фрол, как и его сестра-двойняшка, выбрал творческую стезю. Молодой человек увлечен современным искусством, пишет необычные картины. Исполнитель не раз представлял поклонникам работы наследника.