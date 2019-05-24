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В МГУ ученые создали высокочувствительную систему диагностики рака мочевого пузыря на ранних стадиях

Ученые МГУ вместе с французскими и португальскими коллегами смогли разработать высокочувствительную систему, позволяющую выявить рак мочевого пузыря на ранних стадиях. Новый метод дает возможность определять мутации в невысоких концентрациях. Подробности инновационного теста описаны в издании EBioMedicine.

В МГУ ученые создали высокочувствительную систему диагностики рака мочевого пузыря на ранних стадиях

Система под названием UroMuTERT имеет в своей основе определение мутаций в просоторе гена, который кодирует теломеразную обратную транскриптазу (TERT). Тест позволяет определить два типа мутаций TERT в ДНК, которая выделяется из биологической жидкости мочи. Согласно byajhvfwbb, в большинстве случаев, именно клетки уроэпителия являются источником патологической ДНК. По словам биологов, стволовые клетки, раковые образования и клетки зародыша почти бессмертны. Они могут существовать неограниченно долго, по сравнению с нормальными клетками взрослого человека, теряющими способность к делению после 40-50 раз.

Для оценки эффективности новинки эксперты провели исследование с участием 93 человек из Франции, не имеющих заболевания и 50 пациентов из Португалии с диагнозом уротелиальный рак. Разработка ученых смогла опередить стандартную цитологическую процедуру, благодаря высокой чувствительности и способности определять патологию на раннем этапе.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:57

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