В МГУ ученые создали высокочувствительную систему диагностики рака мочевого пузыря на ранних стадиях





Система под названием UroMuTERT имеет в своей основе определение мутаций в просоторе гена, который кодирует теломеразную обратную транскриптазу (TERT). Тест позволяет определить два типа мутаций TERT в ДНК, которая выделяется из биологической жидкости мочи. Согласно byajhvfwbb, в большинстве случаев, именно клетки уроэпителия являются источником патологической ДНК. По словам биологов, стволовые клетки, раковые образования и клетки зародыша почти бессмертны. Они могут существовать неограниченно долго, по сравнению с нормальными клетками взрослого человека, теряющими способность к делению после 40-50 раз.Для оценки эффективности новинки эксперты провели исследование с участием 93 человек из Франции, не имеющих заболевания и 50 пациентов из Португалии с диагнозом уротелиальный рак. Разработка ученых смогла опередить стандартную цитологическую процедуру, благодаря высокой чувствительности и способности определять патологию на раннем этапе.