АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Медик: Солнечное облучение ускоряет появление морщин

Дерматовенеролог Дмитрий Серов предупредил граждан о том, что солнечное облучение ускоряет появление морщин и способствует развитию рака кожи. Медик посоветовал использовать специальные защитные крема, если в планах – длительное пребывание на солнце.
Медик: Солнечное облучение ускоряет появление морщин

«Солнечное облучение воздействует на кожу таким образом, что она начинает ускоренно «фотостареть». Первым признаком такого состояния является возникновение пигментных пятен. Если злоупотреблять загаром, повышается риск меланомы, а частое посещение солярия (от 20-ти раз в год) чревато удваиванием риска онкологии», – приводит слова медицинского специалиста Агентство городских новостей «Москва».

По словам медика, люди со светлым фенотипом должны находиться на солнце не более 7 минут, если они не покрыли открытые участки тела качественным защитным средством. Для тех, у кого кожа более тёмная, риск заполучить солнечный ожог или меланому значительно ниже.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Седокова опубликовала в Instagram
Медик: Солнечное облучение ускоряет
Максим Матвеев разозлился на не
Mercedes научит женщин любить свои авто
Юлия Пересильд разрешила 10-летней
OnePlus 7 Pro возвращают в Китай из-за
Потап и Настя Каменских к своей свадьбе
В чилийской пустыне Атакама обнаружены
Михаил Боярский не гордится ни одной
Samsung предлагает смартфон Galaxy M20
Сын Яны Рудковской Александр Плющенко
Высокий уровень сахара при беременности
Во время романа с иностранцем Анфисе
Тимати ради песни в честь Децла
«АвтоВАЗ» рассекретил цветовую гамму
Житель Уфы подозревается в убийстве
Ученые: Песчаные дюны на Марсе
Анестезиологи рассказали, какие смешные
Актер Филипп Васильев из-за диеты
В МГУ ученые создали
Светлана Лобода в честь первого дня
Россияне стали реже покупать
Маркер рака предстательной железы PSA
Haval готовится к старту продаж нового
Алексей Панин раскрыл подробности
В России KIA, Hyundai и Chery повысили
Британские ученые: В развитии личности
Марина Африкантова стала выглядеть
Названы самые чувствительные и
Милена Безбородова начала удалять
Просмотреть все новости