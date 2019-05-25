Медик: Солнечное облучение ускоряет появление морщин

«Солнечное облучение воздействует на кожу таким образом, что она начинает ускоренно «фотостареть». Первым признаком такого состояния является возникновение пигментных пятен. Если злоупотреблять загаром, повышается риск меланомы, а частое посещение солярия (от 20-ти раз в год) чревато удваиванием риска онкологии», – приводит слова медицинского специалиста Агентство городских новостей «Москва».







По словам медика, люди со светлым фенотипом должны находиться на солнце не более 7 минут, если они не покрыли открытые участки тела качественным защитным средством. Для тех, у кого кожа более тёмная, риск заполучить солнечный ожог или меланому значительно ниже.