Россияне стали реже покупать презервативы
Специалисты агентства DSM Group рассказали, что россияне начали реже покупать презервативы и другие средства контрацепции. Главной причиной данной тенденции стало стеснение, особенно у представителей мужского пола.
В минувшем году на покупку презервативов граждане России потратили более 6,4 миллиарда рублей. В текущем году показатель за первый квартал сократился почти на 10 процентов. Специалисты установили, что мужчины предпочитают покупать средства контрацепции в магазинах промтоваров. Женщины же чаще всего заходят за презервативами в аптечные киоски.
Доля импортных презервативов на российском рынке сейчас составляет примерно 94 процента, что в два раза выше, чем еще несколько лет назад. По словам специалистов, технологии изготовления контрацепции в РФ отсутствуют, из-за чего большая часть товаров представляет собой импорт.
Эксперты также отмечают недостаточное количество пропаганды со стороны Минздрава. Важным фактором является и стоимость презервативов высокого качества, делающая их почти недоступными для многих россиян.
В минувшем году на покупку презервативов граждане России потратили более 6,4 миллиарда рублей. В текущем году показатель за первый квартал сократился почти на 10 процентов. Специалисты установили, что мужчины предпочитают покупать средства контрацепции в магазинах промтоваров. Женщины же чаще всего заходят за презервативами в аптечные киоски.
Доля импортных презервативов на российском рынке сейчас составляет примерно 94 процента, что в два раза выше, чем еще несколько лет назад. По словам специалистов, технологии изготовления контрацепции в РФ отсутствуют, из-за чего большая часть товаров представляет собой импорт.
Эксперты также отмечают недостаточное количество пропаганды со стороны Минздрава. Важным фактором является и стоимость презервативов высокого качества, делающая их почти недоступными для многих россиян.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:40