Россияне стали реже покупать презервативы





В минувшем году на покупку презервативов граждане России потратили более 6,4 миллиарда рублей. В текущем году показатель за первый квартал сократился почти на 10 процентов. Специалисты установили, что мужчины предпочитают покупать средства контрацепции в магазинах промтоваров. Женщины же чаще всего заходят за презервативами в аптечные киоски.Доля импортных презервативов на российском рынке сейчас составляет примерно 94 процента, что в два раза выше, чем еще несколько лет назад. По словам специалистов, технологии изготовления контрацепции в РФ отсутствуют, из-за чего большая часть товаров представляет собой импорт.Эксперты также отмечают недостаточное количество пропаганды со стороны Минздрава. Важным фактором является и стоимость презервативов высокого качества, делающая их почти недоступными для многих россиян.