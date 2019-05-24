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Россияне стали реже покупать презервативы

Специалисты агентства DSM Group рассказали, что россияне начали реже покупать презервативы и другие средства контрацепции. Главной причиной данной тенденции стало стеснение, особенно у представителей мужского пола.
Россияне стали реже покупать презервативы

В минувшем году на покупку презервативов граждане России потратили более 6,4 миллиарда рублей. В текущем году показатель за первый квартал сократился почти на 10 процентов. Специалисты установили, что мужчины предпочитают покупать средства контрацепции в магазинах промтоваров. Женщины же чаще всего заходят за презервативами в аптечные киоски.

Доля импортных презервативов на российском рынке сейчас составляет примерно 94 процента, что в два раза выше, чем еще несколько лет назад. По словам специалистов, технологии изготовления контрацепции в РФ отсутствуют, из-за чего большая часть товаров представляет собой импорт.

Эксперты также отмечают недостаточное количество пропаганды со стороны Минздрава. Важным фактором является и стоимость презервативов высокого качества, делающая их почти недоступными для многих россиян.



 
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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:40

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