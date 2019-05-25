Анна Седокова опубликовала в Instagram пост с советами молодой себе

Анна Седокова посвятила длинный пост советам, которые она дала бы себе в юности, возможно, они также предназначаются для её молодой аудитории и дочери. Певица рассказала, что друзья не могут заменить самого человека, предложила вкладывать в себя как можно больше знаний. Она уверена, что в зрелом возрасте учить что-либо намного сложнее, «много левых шумов в голове». Также артистка вложила в текст и опыт в построении отношений, призвав отказаться от замужества с человеком на 10 лет старше, ведь пропасть между подростком и взрослым мужчиной огромная.Седокова уверена, что зал – необходимость, а спорт и питание – привычка, формирующая дальнейшую жизнь. Музыку, посоветовала звезда, слушать нужно не самую популярную, а ту, что по душе, искать что-то необычное и малоизвестное. Певица также любит читать книги и отметила, что можно их слушать и в аудио формате, что помогает развитию личности. «Живи будущим», - еще один слоган певицы. По её мнению, когда человек молод, следует мечтать и действовать.