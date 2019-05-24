Потап и Настя Каменских к своей свадьбе похудели на полцентнера

Как пишет издание «Комсомольская правда», Настя Каменских борется с лишним весом с юности, когда однажды услышала от отца нелестные высказывания по поводу своей фигуры. Но проблема заключалась в том, что ушедшие вследствие различных «экспресс-диет» килограммы через непродолжительное время возвращались снова, порой ещё больше. Со временем артистка поняла: для того чтобы достичь желаемой массы тела, необходимо время и терпение. Она установила для себя режим питания (приёмы пищи – ровно в 10:00, 14:00 и 19:00), также похудеть знаменитости помогли обильное питьё чистой воды, отсутствие в рационе углеводов, преобладание растительной пищи и морепродуктов, регулярная физическая нагрузка. В итоге певица через несколько месяцев избавилась от «ненавистных» 20 кг веса, и теперь при росте в 173 см вести 60 кг.Взять пример с Насти Каменских поспешил и её избранник. Потап достиг ещё большего результата, избавившись от 30 кг массы тела, и теперь его вес не превышает отметку в 111 кг.