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OnePlus 7 Pro возвращают в Китай из-за дефицита смартфона на внутреннем рынке

Производство флагмана OnePlus 7 Pro не соответствует высокому спросу на модель. Смартфон оказался в дефиците в Китае, поэтому руководство компании решило вернуть его на внутренний рынок, пообещав нарастить выпуск и изменить логистику.
OnePlus 7 Pro возвращают в Китай из-за дефицита смартфона на внутреннем рынке

Об этом рассказал генеральный директор фирмы Лю Цзоху. Подобное происходило со смартфоном Xiaomi Mi 9, когда пользователи, желавшие приобрести модель, не могли этого сделать из-за дефицита товара. Компания OnePlus на фоне огромного спроса на флагман 7 Pro приняла решение срочно вернуть партию устройств, отправленных за границу, на просторы Китая.

На внутреннем рынке, признают разработчики, существует огромный дефицит товара. Пользователям, заказавшим аппарат на распродаже 23 мая, не отправят его до 1 июня. Руководство бренда пообещало в минимально короткие сроки решить проблему - подкорректировать производственные планы, перераспределение поставок и удовлетворение потребностей жителей Поднебесной.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 23:04

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