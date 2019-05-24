Haval готовится к старту продаж нового H9





Модель отличается от предшественников наличием массивной решетки радиатора на передней панели. По бокам от нее разместились две горизонтальные планки, отделяющие головную оптику. Задние фонари на Haval H9 остались без значительных изменений. В салоне модели разместился современный мультимедийный комплекс, получивший функцию голосового управления. Владелец транспортного средства может при желании подключить к нему смартфон через специальное приложение, что позволит управлять рядом функций.Под капотом Haval H9 в новой вариации располагается мотор на 2 литра при мощности в 190 лошадиных сил. Также для рынка Китая был разработан кроссовер с двигателем на 251 лошадиную силу, работающим совместно с АКПП на 8 ступеней. Автомобиль будет выпускаться только в полноприводной версии.На рынке России стоимость самой дешевой вариации Haval H9 составил 2,5 миллиона рублей. Информация о дате начала продаж модели в РФ пока отсутствует.