АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов
EUR 71.84 USD 64.49
Курс валют на 24.05.2019

Haval готовится к старту продаж нового H9

Компания Great Wall готовит к презентации и началу продаж внедорожник Haval H9. Первые снимки нового транспортного средства появились на сайте Министерства промышленности Китая.
Haval готовится к старту продаж нового H9

Модель отличается от предшественников наличием массивной решетки радиатора на передней панели. По бокам от нее разместились две горизонтальные планки, отделяющие головную оптику. Задние фонари на Haval H9 остались без значительных изменений. В салоне модели разместился современный мультимедийный комплекс, получивший функцию голосового управления. Владелец транспортного средства может при желании подключить к нему смартфон через специальное приложение, что позволит управлять рядом функций.

Под капотом Haval H9 в новой вариации располагается мотор на 2 литра при мощности в 190 лошадиных сил. Также для рынка Китая был разработан кроссовер с двигателем на 251 лошадиную силу, работающим совместно с АКПП на 8 ступеней. Автомобиль будет выпускаться только в полноприводной версии.

На рынке России стоимость самой дешевой вариации Haval H9 составил 2,5 миллиона рублей. Информация о дате начала продаж модели в РФ пока отсутствует.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россияне стали реже покупать
Маркер рака предстательной железы PSA
Haval готовится к старту продаж нового
Алексей Панин раскрыл подробности
В России KIA, Hyundai и Chery повысили
Британские ученые: В развитии личности
Марина Африкантова стала выглядеть
Названы самые чувствительные и
Милена Безбородова начала удалять
Xiaomi случайно раскрыла стоимость
На севере Москвы в квартире обнаружили
Роман Гриценко отдыхает с подругой
"Экстравагантный ход": Лариса Луппиан
Ученые: Синдром Кокейна может
Песков: Кремль рассматривает
Татьяна Строкова планирует занять место
Представители Минпромторга и Минэнерго
Медики назвали малоизвестные факты о
Ольга Бузова в Stories не смогла
Изменившаяся Джулия Ванг рассказала о
Ольга Рапунцель: «Дима сам говорил мне,
В Саратове из-за ДТП погиб пассажир
Немецкие специалисты рассказали об
Сергей Лазарев лично протестировал
Крейсер «Аврора» отмечает 119-летие
Открытие на Плутоне может доказать
Татьяна Брухунова опровергла слухи о
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо
«Яндекс» купил эксклюзивные права на
Анна Седокова дала советы подрастающему
Просмотреть все новости