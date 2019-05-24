Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили





Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы. Чаще всего коррозия на транспортных средствах в первую очередь поражает днище. Постоянное воздействие влаги и грязи образует на нем неровности и потертости, через которые вода проникает до самого металла.В ходе эксперимента долговечность продемонстрировали модели Volvo 70-Series, Mitsubishi Carisma, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. Данные автомобили отличаются не только качеством отделки днища, но и антикоррозийным покрытием, которое наносится на заводе-изготовителе даже на самые дешевые модификации.По мнению экспертов, главной причиной коррозии кузова у транспортных средств является попытка сэкономить на отделочных материалах. Также на долговечность автомобилей влияет аккуратность вождения, за которую отвечает сам водитель.