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Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Ученые из Шведского института коррозии рассказали об автомобилях, кузова которых быстрее остальных приходят в негодность. На первом месте в рейтинге оказалась модель Mazda 6, изнашивающаяся и требующая сварочных работ примерно через 10 лет после начала эксплуатации.
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы. Чаще всего коррозия на транспортных средствах в первую очередь поражает днище. Постоянное воздействие влаги и грязи образует на нем неровности и потертости, через которые вода проникает до самого металла.

В ходе эксперимента долговечность продемонстрировали модели Volvo 70-Series, Mitsubishi Carisma, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. Данные автомобили отличаются не только качеством отделки днища, но и антикоррозийным покрытием, которое наносится на заводе-изготовителе даже на самые дешевые модификации.

По мнению экспертов, главной причиной коррозии кузова у транспортных средств является попытка сэкономить на отделочных материалах. Также на долговечность автомобилей влияет аккуратность вождения, за которую отвечает сам водитель.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:41

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