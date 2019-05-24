Алексей Панин раскрыл подробности похищения его фильма «Я вернулся» оператором-«аферистом»
Актёр Алексей Панин раскрыл подробности похищения оператором-«аферистом» отснятые кадры его дебютной комедии «Я вернулся». В связи с этим фильм не может выйти на экраны в запланированные сроки.
По словам Алексея Панина, оператор, которого ему посоветовали, на самом деле таковым не является, поскольку не имеет соответствующего образования. Мужчина заявлял, что прибыл из США, и, пуская пыль в глаза, сумел завоевать доверие актёра и его коллег. На съёмочной площадке он вёл себя безучастно, а после и вообще исчез – вместе с деньгами, которые ему платили за работу, и отснятым материалом.
Алексей Панин в телефонном звонке сотрудникам издания «Nation news» заявил: он обязательно отыщет «оператора» и выведет его на чистую воды, чтобы тот больше не смог никого обмануть.
По словам Алексея Панина, оператор, которого ему посоветовали, на самом деле таковым не является, поскольку не имеет соответствующего образования. Мужчина заявлял, что прибыл из США, и, пуская пыль в глаза, сумел завоевать доверие актёра и его коллег. На съёмочной площадке он вёл себя безучастно, а после и вообще исчез – вместе с деньгами, которые ему платили за работу, и отснятым материалом.
Алексей Панин в телефонном звонке сотрудникам издания «Nation news» заявил: он обязательно отыщет «оператора» и выведет его на чистую воды, чтобы тот больше не смог никого обмануть.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:15