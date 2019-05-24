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Алексей Панин раскрыл подробности похищения его фильма «Я вернулся» оператором-«аферистом»

Актёр Алексей Панин раскрыл подробности похищения оператором-«аферистом» отснятые кадры его дебютной комедии «Я вернулся». В связи с этим фильм не может выйти на экраны в запланированные сроки.
Алексей Панин раскрыл подробности похищения его фильма «Я вернулся» оператором-«аферистом»

По словам Алексея Панина, оператор, которого ему посоветовали, на самом деле таковым не является, поскольку не имеет соответствующего образования. Мужчина заявлял, что прибыл из США, и, пуская пыль в глаза, сумел завоевать доверие актёра и его коллег. На съёмочной площадке он вёл себя безучастно, а после и вообще исчез – вместе с деньгами, которые ему платили за работу, и отснятым материалом.

Алексей Панин в телефонном звонке сотрудникам издания «Nation news» заявил: он обязательно отыщет «оператора» и выведет его на чистую воды, чтобы тот больше не смог никого обмануть.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:15

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