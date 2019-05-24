На севере Москвы в квартире обнаружили два трупа





Квартиру в одном из домов на севере Москвы открыли спасатели по заявке. Сотрудники МЧС, как только обнаружили человеческие тела, вызвали полицию. Об этом сообщают столичные СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией. Подробности инцидента не раскрываются.Трупы после осмотра отправили на судмедэкспертизу. Были ли на них следы насильственной смерти, неизвестно. В помещении провели следственные мероприятия. Обстоятельства смерти людей устанавливаются.