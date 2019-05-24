Марина Африкантова стала выглядеть лучше, чем во время первого прихода на «Дом-2»
Участница «Дома-2» Марина Африкантова стала выглядеть лучше, чем во время своего первого прихода на проект. Это заметили фолловеры, которые устали от упрёков хейтеров в адрес девушки из-за того, что она часто пользуется уколами красоты.
Марина Африкантова, несмотря на свой уже не совсем молодой возраст, на проекте стала выглядеть намного лучше, чем во время своего первого прихода на «Дом-2». Сейчас девушка активно пользуется услугами пластических хирургов и косметологов, но мало кто помнит, что раньше её лицо выглядело старше и менее ухоженным. Фанаты пришли к выводу, что возможности, открывшиеся на реалити-шоу, позволили Африкантовой преобразить себя в лучшую сторону.
Сама девушка не очень любит рассказывать о том, какие именно процедуры по омоложению лица и тела ей проводят, но публика заметила, что в последнее время эффекта от них становится всё меньше.
Марина Африкантова, несмотря на свой уже не совсем молодой возраст, на проекте стала выглядеть намного лучше, чем во время своего первого прихода на «Дом-2». Сейчас девушка активно пользуется услугами пластических хирургов и косметологов, но мало кто помнит, что раньше её лицо выглядело старше и менее ухоженным. Фанаты пришли к выводу, что возможности, открывшиеся на реалити-шоу, позволили Африкантовой преобразить себя в лучшую сторону.
Сама девушка не очень любит рассказывать о том, какие именно процедуры по омоложению лица и тела ей проводят, но публика заметила, что в последнее время эффекта от них становится всё меньше.