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Марина Африкантова стала выглядеть лучше, чем во время первого прихода на «Дом-2»

Участница «Дома-2» Марина Африкантова стала выглядеть лучше, чем во время своего первого прихода на проект. Это заметили фолловеры, которые устали от упрёков хейтеров в адрес девушки из-за того, что она часто пользуется уколами красоты.
Марина Африкантова стала выглядеть лучше, чем во время первого прихода на «Дом-2»

Марина Африкантова, несмотря на свой уже не совсем молодой возраст, на проекте стала выглядеть намного лучше, чем во время своего первого прихода на «Дом-2». Сейчас девушка активно пользуется услугами пластических хирургов и косметологов, но мало кто помнит, что раньше её лицо выглядело старше и менее ухоженным. Фанаты пришли к выводу, что возможности, открывшиеся на реалити-шоу, позволили Африкантовой преобразить себя в лучшую сторону.
Марина Африкантова стала выглядеть лучше, чем во время первого прихода на «Дом-2»

Сама девушка не очень любит рассказывать о том, какие именно процедуры по омоложению лица и тела ей проводят, но публика заметила, что в последнее время эффекта от них становится всё меньше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:50

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