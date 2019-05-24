Британские ученые: В развитии личности ДНК имеет большую роль, чем воспитание





Роберт Пломин, занимающийся изучением влияния ДНК и факторов окружающей среды на черты человека, включая вес тела, развитие личности и жизненный успех, выяснил, что главным в этой ситуации является именно генетика. Специалист привел пример, когда брат и сестра воспитываются вместе, индекс их массы тела имеет корреляцию приблизительно 0,4. Люди считают, что это связано с воспитанием, так как оба ребенка получают одинаковую еду. По мнению ученого, так думать ошибочно, поскольку в семьях дети имеют генетическую склонность к ожирению.Склонность детей к обучению и различным увлечениям также зависит от ДНК. После наблюдений за близнецами, которые находились в разных местах, ученые обнаружили у них похожие способности. Это в очередной раз доказало первостепенную роль генетики относительно развития личности. Выводы исследователей смогли пролить свет и на другие вопросы, касающиеся роли ДНК.