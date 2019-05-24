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Xiaomi случайно раскрыла стоимость Redmi K20 Pro

В Сети появились слайды с изображением Redmi K20 Pro, на которых указана его стоимость. Самая дорогая версия смартфона флагманского сегмента обойдется в 405 долларов.
Xiaomi случайно раскрыла стоимость Redmi K20 Pro

Презентация Redmi K20 Pro запланирована на начало следующей недели в рамках официального мероприятия от Xiaomi в Китае. Слайд с изображением флагмана появился в социальной сети Weibo. В случае подтверждения слитой информации смартфон должен получить 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт ПЗУ. Имеются сведения и о бюджетной версии устройства на основе процессора Snapdragon 675. Его ценник не будет превышать 175 долларов.

Флагманская вариация Redmi K20 Pro получит процессор Snapdragon 855 и камеру на 48 мегапикселей, представляющую собой блок из трех объективов. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов.

Инсайдеры в Xiaomi ранее сообщали, что Redmi K20 получит самый большой и мощный динамик для воспроизведения звука. Флагман появится в продаже с 28 мая, а уже сейчас на него можно оформить предварительный заказ.



 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:32

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