Роман Гриценко отдыхает с подругой своей экс-возлюбленной Евгении Шестаковой





В микроблоге Романа Гриценко в Instagram появился новый снимок с беловолосой красавицей, имя которой тот раскрывать не стал. Кроме того, молодой человек написал, что никому ничего объяснять не хочет, ведь сейчас просто наслаждается отдыхом. Раскрыть имя таинственной красавицы решила бывшая девушка Гриценко Евгения Шестакова, которая узнала в ней свою подругу Ришу.Со слов Шестаковой, у неё ничего нет с экс-участником «Дома-2», а общий снимок он выложил исключительно в корыстных целях. Гриценко хотел попасть на закрытую вечеринку, куда попросил его провести ту самую Ришу, а взамен опубликовал снимок с ней, чтобы у девушки прибавилось число подписчиков в Instagram.