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Юлия Пересильд разрешила 10-летней дочери завести аккаунт в Instagram

Юлия Пересильд, воспитывающая двух дочерей Анну и Марию, разрешила старшей завести аккаунт в Instagram. Актриса уверена, ограничения и запреты могут вызвать сопротивление у ребенка, заставить его закрыться.
Юлия Пересильд разрешила 10-летней дочери завести аккаунт в Instagram

Все это плохо отразится на взаимоотношениях в семье, и помешает детям довериться родителям. Пересильд считает, никакие запреты не станут гарантией, что ее дочь не заведет микроблог в социальной сети, если появится аккаунт кого-то из ее одноклассников, поэтому смысла в подобного рода ограничениях знаменитость не видит.

Звезда поступила, как проще ей самой, она зарегистрировала профиль в Instagram на себя. Персильд сразу же договорилась с наследницей, о чем будут ее публикации. Актриса разрешила дочери размешать интересную информацию о жизни, мире, рассказывать об удивительных фактах. Посты, уверена знаменитость, должны нести эмоциональную и художественную ценность. Звездная мать не навязывает наследнице свое мнение и лишь корректирует публикации. В итоге Персильд знакома с контентом, а дочь, самостоятельно занимаясь аккаунтом, чувствует себя счастливой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:05

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