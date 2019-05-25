Юлия Пересильд разрешила 10-летней дочери завести аккаунт в Instagram

Все это плохо отразится на взаимоотношениях в семье, и помешает детям довериться родителям. Пересильд считает, никакие запреты не станут гарантией, что ее дочь не заведет микроблог в социальной сети, если появится аккаунт кого-то из ее одноклассников, поэтому смысла в подобного рода ограничениях знаменитость не видит.Звезда поступила, как проще ей самой, она зарегистрировала профиль в Instagram на себя. Персильд сразу же договорилась с наследницей, о чем будут ее публикации. Актриса разрешила дочери размешать интересную информацию о жизни, мире, рассказывать об удивительных фактах. Посты, уверена знаменитость, должны нести эмоциональную и художественную ценность. Звездная мать не навязывает наследнице свое мнение и лишь корректирует публикации. В итоге Персильд знакома с контентом, а дочь, самостоятельно занимаясь аккаунтом, чувствует себя счастливой.