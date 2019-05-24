Ученые: Синдром Кокейна может блокировать рак

«Клетки людей, страдающих синдромом Кокейна, выделяют большое количество активных молекул кислорода. Окисление и ряд других процессов не дают раковым соединениям развиваться. Вместе с тем, молекулы убивают и саму клетку, из-за чего человек постепенно умирает. Фактически, недуг просто стимулирует ускорение старения организма», - рассказал Хуа-Ву Фан.





По мнению специалиста Университета Нью-Мексико, в процессе развития синдрома Кокейна вырабатываются особые антитела, не дающие вредоносным клеткам размножаться. Если исследователям удастся вывести их аналоги искусственным путем, такое открытие может приблизить науку к обнаружению методик борьбы с онкологическими заболеваниями.Исследователь предположил, что на фоне большого количества кислорода в клетках начинается выработка белка PARP1. При появлении в организме он распределяется между всеми соединениями, пытаясь вывести оксид, но из-за его избытка ему это не удается. Воздействие на раковые клетки имеет значительно больший успех.