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В России KIA, Hyundai и Chery повысили цены на авто

В РФ KIA, Hyundai и Chery повысили стоимость своих автомобилей. При этом Infiniti снизила цену на модели, выяснили эксперты "Цена Авто".
В России KIA, Hyundai и Chery повысили цены на авто

Аналитики провели исследование, в ходе которого было выяснено, что компания KIA пошла на повышение цен сразу 2-х моделей: хэтчбека Picanto и седана К900. Первая подорожала на 10 тыс. рублей, что составило примерно 1,0-1,5%, а вторая - на 100 тыс. рублей, а это 2,2-3,3%. Седан Hyundai Sonata также получил повышенный ценник для всех комплектаций. Китайский автомобиль Tiggo 3 от Chery продается по цене, большей от предыдущей на 82 тыс. рублей.

В свою очередь, японский бренд Infiniti понизил цену на седан Q50 в 2-х комплектациях, а также снова начал поставлять еще одну модель, которая покинула отечественный рынок в минувшем году.



 
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Авто
Добавил: Котова Алена Сегодня, 17:07

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