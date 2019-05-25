Появились слухи, что Элина Камирен и Александр Задойнов снова вместе





Элина Камирен и Александр Задойнов, несмотря на недавнюю вражду, смогли помириться и, как считают фанаты, снова вместе. Мужчина поделился с подписчиками в Instagram снимками с совместного отдыха, во время которого пара вместе с дочерью провела насыщенный и незабываемый день. Кроме того, Задойнов рассказал, что они вместе решают важные вопросы, касающиеся развития и будущего своей дочери.Судя по снимкам, опубликованным на странице мужчины, с Элиной Камирен они не просто наладили отношения как родители совместного ребёнка, но и снова испытывают друг к другу чувства. Несмотря на догадки фолловеров, пара пока не подтвердила, но и не опровергла эти слухи.