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Появились слухи, что Элина Камирен и Александр Задойнов снова вместе

В Сети появились слухи о том, что Элина Камирен и Александр Задойнов помирились и снова вместе. Такие выводы фолловеры сделали после публикации мужчиной новых совместных снимков с семейного отдыха.

Появились слухи, что Элина Камирен и Александр Задойнов снова вместе


Элина Камирен и Александр Задойнов, несмотря на недавнюю вражду, смогли помириться и, как считают фанаты, снова вместе. Мужчина поделился с подписчиками в Instagram снимками с совместного отдыха, во время которого пара вместе с дочерью провела насыщенный и незабываемый день. Кроме того, Задойнов рассказал, что они вместе решают важные вопросы, касающиеся развития и будущего своей дочери.

Появились слухи, что Элина Камирен и Александр Задойнов снова вместе


Судя по снимкам, опубликованным на странице мужчины, с Элиной Камирен они не просто наладили отношения как родители совместного ребёнка, но и снова испытывают друг к другу чувства. Несмотря на догадки фолловеров, пара пока не подтвердила, но и не опровергла эти слухи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 09:09

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