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Песков: Кремль рассматривает возможность новой встречи «нормандской четверки»

Дмитрий Песков ответил на вопросы по поводу планов Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, руководство страны рассматривает возможность очередной встречи «нормандской четверки».
Песков: Кремль рассматривает возможность новой встречи «нормандской четверки»

Данная тема, подтвердил Песков, включена в повестку дня, однако существуют некоторые сложности с организацией совещания в таком формате, требующего определенной подготовки. Здесь следует учитывать, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо время, чтобы сформировать свою команду для встречи в рамках «нормандской четверки».

Кремль не против мероприятия, но должен понять, готов ли новый украинский лидер к выполнению в полном объеме Минских соглашений, безальтернативность которых не раз подчеркивали Путин, Макрон и Меркель. Песков добавил, что перед встречей требуется проведение «большой домашней работы», пишет «ПолитЭксперт».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:56

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