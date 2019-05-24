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Татьяна Строкова планирует занять место ведущей «Дом-2»

Участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Строкова планирует занять место ведущей телепроекта. Именно поэтому девушка не готова уходить за периметр, ведь пока так и не попробовала себя в новой роли.
Татьяна Строкова планирует занять место ведущей «Дом-2»

Татьяна Строкова в скором времени может занять место ведущей на телестройке «Дом-2». В связи с этим фанаты Ксении Бородиной и Ольги Бузовой советуют им опасаться сильной участницы, которая обычно не отступается от задуманного. Подтвердил намерения Строковой и Даниил Сахнов, который понимает, что она всегда шла к этой цели и хотела реализовать свой потенциал именно в стенах «Дома-2».
Татьяна Строкова планирует занять место ведущей «Дом-2»

К слову, сама Строкова пока не спешит выбивать для себя новую должность, но зрители считают, что её назначения ждать долго не придётся, ведь руководство часто проводит подобные эксперименты, ставя на места ведущих обычных участников.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:48

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